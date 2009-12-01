ВВП Франции снизится в 2009 г. на 2,0-2,1%

Президент Франции Николя Саркози ожидает в стране наименьшего спада ВВП среди европейских стран - на 2,0-2,1% по итогам 2009 года, что на 1-2 пункта ниже предыдущих официальных оценок, передает агентство Франс Пресс.

"Рецессия в этом году во Франции составит от 2,0 до 2,1%, в Германии она будет равна 5,0%. Во Франции будет самая низкая рецессия из европейских стран", - заявил президент, выступая в департаменте Вар.

Экономика Франции вышла из годичной рецессии во втором квартале 2009 года - рост ВВП за этот период составил 0,3%. В начале ноября премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что в 2010 году ожидает роста ВВП на 1,0%-1,5% после спада на 2,2% в 2009 году. Согласно проекту бюджета на 2010 год, который рассматривает сейчас французский парламент, сокращение ВВП в 2009 году составит 2,25%. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародованным в середине ноября, ВВП Франции в 2009 году сократится на 2,2%, а в 2010 и 2011 годах вырастет на 1,4% и 1,7% соответственно.

По оценкам ОЭСР, ВВП Германии по итогам 2009 года сократится на 4,9%, ВВП Италии - на 4,8%, ВВП Великобритании - на 4,7%, ВВП Нидерландов - на 4,3%. Еврокомиссиия также прогнозирует спад ВВП большинства европейских стран в 2009 году более чем на 4,0%. передает РИА Новости.