Банкир: Банки могут прекратить продажу валюты

В условиях резких колебаний курсов валют и невозможности менять их на протяжении рабочего дня может сложиться ситуация, когда банки перестанут продавать валюту.

Такое мнение высказал УНИАН директор департамента казначейства «БГ Банка» Виктор ЕРАСОВ, комментируя телеграмму Национального банка Украины №13-121/7672-21982, которой он обязал банки, получившие ресурсную поддержку от НБУ, устанавливать наличный курс покупки-продажи валюты не выше среднерыночного.

Норма об установлении среднего граничного курса валюты была всегда. Вопрос лишь в том, как она была выписана и в каких случаях действовала, отметил банкир. «Например, в договорах о рефинансировании часто прописывается, что банк должен придерживаться среднерыночного курса, иначе он будет вынужден погасить кредит досрочно. Подчеркну, что такая норма была и ранее», – отметил В.ЕРАСОВ. Однако, по его словам, сегодня данному вопросу в условиях финансово-экономической нестабильности необходимо уделить больше внимания. Он считает, что ни о каком манипулировании курсом валют речь не идет.

В договоре о получении рефинансирования банком прописаны нормы соблюдения средневзвешенных курсов валют. Невыполнение нормы влечет за собой определенные этим же договором санкции, например, досрочное возвращение займа.

В условиях стабильного курса валют, как сегодня, такая ситуация невозможна. Особенно когда есть тренд к дальнейшему укреплению гривни. Однако теоретически, если начнутся резкие колебания курсов валют и банки не будут иметь возможности менять их на протяжении рабочего дня, они могут просто перестать продавать валюту.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины телеграммой №13-121/7672-21982 обязал банки, получившие ресурсную поддержку от НБУ, устанавливать наличный курс покупки-продажи валюты не выше среднерыночного.

«Обязываем банки, получившие кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, не превышающих соответствующий средний курс на наличном рынке», – сказано в телеграмме.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Нацбанком как основание для применения соответствующих мер влияния.

Нацбанк рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям покупки-продажи наличной иностранной валюты при формировании курса на следующий рабочий день.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в четвертом квартале 2008 года предоставил коммерческим банкам кредиты, рефинансирование (овернайт, тендерные, стабилизационные, репо, своп) на сумму 105,4 млрд. грн.