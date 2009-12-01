Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9880/8,0170, к 12:00 сузился спрэд – 7,9940/8,0120. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9910/8,0150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2736/0,2746, а к 12:00 цены выросли до 0,2745/0,2754. К закрытию цены откатились к уровню 0,2746/0,2752. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1098 (-0,1502).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4970/1,5080. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0225/12,0680, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,0345/12,0675. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 12,0385/12,0765.