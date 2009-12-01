Экономика Украины выйдет из кризиса к 2012 году...

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году на уровне 3-4% и выход экономики из кризиса к 2012 году.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Выход из рецессии: мировые тенденции и украинские перспективы», опубликованном на сайте НБУ.

«Можно сказать, что сейчас началось определенное возобновление экономической активности, и при условии проведения сбалансированной экономической политики вполне реальной является стабилизация валютного рынка и роста ВВП в следующем году на уровне 3-4%», - указывается в обзоре.

При этом НБУ отмечает, что на сегодня еще рано говорить о выходе из кризиса, так как, по мнению Нацбанка, выйти из кризиса - это значит, вернуться на докризисный уровень.

«Даже если предположить, что в 2011 и 2012 годах будем иметь экономический рост на уровне 5-6%, то Украина выйдет на докризисный уровень только в конце 2012 года. То есть, при условии постоянного роста нужно, по меньшей мере, три года, чтобы Украина действительно вышла из кризиса», - говорится в обзоре.

Кроме того, по мнению НБУ, если реализовывать макроэкономическую политику в соответствии с согласованным правительством и Нацбанком Меморандумом об экономической и финансовой политике, которая поддерживается Международным валютным фондом, то существует возможность удержать инфляцию на уровне 13-14% в 2009 году «для того, чтобы обеспечить инфляцию в следующем году (даже при необходимости повышения цен и тарифов) не больше однозначного числа».

Также НБУ указывает, что, учитывая динамику по экспорту и импорту, по притоку иностранного капитала в страну, как в текущем, так в следующем году, можно ожидать стабильности на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале т.г. составило 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

В конце сентября т.г. Госкомстат уточнил показатель спада ВВП Украины во II квартале с 18% до 17,8%.

Падение ВВП Украины в I квартале т.г. против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

По прогнозам Кабинета министров, рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 г. - 7,2%, в 2013 г. - 6,5%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% - в 2012 году, 5,5% - в 2013 году. Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) - в 2011 году, 10,3% - в 2012 году и 9,5% - в 2013 году.

Согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, КМУ прогнозирует в 2010 г. инфляцию 9,7% и рост ВВП - 3,7%.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Всемирный банк по итогам 2009 года прогнозирует в текущем году падение ВВП Украины на уровне 15%, инфляцию - 13,8%.