"Альфа-Банк" увеличит УК на 739,435 млн. грн.

Акционеры "Альфа-Банка" приняли решения об увеличении уставного капитала на 739,435 млн. грн. – до 3,716 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров банка 30 ноября т.г.

Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем проведения дополнительной эмиссии простых именных акций ПАО «Альфа-Банк» (закрытого размещения 739 435 000 штук акций). Номинальная стоимость одной акции - 1 грн.

ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составлял 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка (Украина)" принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».