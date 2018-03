Ведущий страховщик США AIG уменьшил госдолг на 25 млрд. долл.

Американский страховой гигант American International Group (AIG) заявил во вторник, что объем задолженности компании перед правительством США уменьшен на 25 миллиардов - до 60,6 миллиарда долларов в результате выделения из общей структуры двух подразделений для их дальнейшего обособления или продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

AIG выделило American International Assurance Co. (AIA) и American Life Insurance Co. (Alico) в специализированные финансовые структуры, что обычно используется для вывода отдельных подразделений из общей структуры материнской компании.

Правительство получит привилегированные акции двух компаний, занимающихся страхованием жизни, на сумму 25 миллиардов долларов в обмен на сокращение задолженности AIG на аналогичную сумму. Во владении AIG останутся обыкновенные акции AIA и Alico, пока компания не примет решение о проведении первичного размещения акций двух подразделений или об их продаже. Конкретные сроки проведения данных операций не известны.

Компания AIG является ведущим американским страховщиком, которого при этом удерживает от банкротства только государственная финансовая поддержка. В прошлом году компания уже получила от администрации США три займа на общую сумму 173 миллиарда долларов, что фактически перевело ее под государственный контроль. В настоящий момент компания проводит реструктуризацию, в рамках которой она начала продажу своих активов с целью получения средств для выплаты правительственного кредита, спасшего компанию от банкротства. В частности, американский страховщик в начале октября объявил о продаже своего тайваньского подразделения по страхованию жизни за 2,15 миллиарда долларов китайским инвестиционным компаниям Primus Financial Holdings Ltd. и China Strategic Holdings Ltd.