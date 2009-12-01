Сейм Латвии увеличил подоходный налог на 3%

Сейм (парламента) Латвии на внеочередном заседании во вторник поддержал в окончательном чтении увеличение ставки подоходного налога с населения (ПНН) с 23% до 26%, сообщает корреспондент РИА Новости. За повышение ставки ПНН проголосовало большинство депутатов Сейма.

Латвия переживает тяжелый экономический кризис. Многие предприятия страны обанкротились. Правительство объявило режим тотальной экономии в госсекторе и обратилось за помощью к международным финансовым структурам, которые согласились предоставить республике кредит в размере 7,5 миллиарда евро.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить президент.