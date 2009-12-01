Raiffeisen: Украина - самое уязвимое место в Европе

Raiffeisen International вновь сократит число рабочих мест на Украине, в самом "уязвимом месте" Восточной Европы, поскольку политическая неопределенность в стране велика, сказал финансовый директор Мартин Груэлл.

В то же время Raiffeisen не ожидает дефолта Украины или дальнейшей девальвации украинской валюты, и поэтому предвидит довольно стабильное развитие бизнеса, сказал Груэлл журналистам на инвестиционной конференции.

"Украина - это уязвимое место, - сказал он о стране, где Raiffeisen принадлежит второй крупнейший банк Raiffeisen Bank Aval. - (Однако) ситуация достаточно стабильна сейчас, несмотря на то, что неопределенность, особенно политическая, остается высокой".

Рост безнадежных долгов на Украине замедляется, помогая валюте не обесцениваться в дальнейшем.

"Проблема в том, что если произойдет еще одна значительная девальвация, ничто больше не будет стабильным", - считает Груэлл.

Raiffeisen владеет банками в 17 странах бывшей коммунистической Европы, региона серьезно пострадавшего от финансового кризиса. В третьем квартале подразделения на Украине и в Венгрии принесли банку самые большие убытки.

"На Украине будут новые сокращения рабочих мест", - сказал Груэлл, не уточнив их точное число. Ранее в этом году Raiffeisen сообщал, что сократит штат в 18.000 человек примерно на 10 процентов. Это сокращение еще не завершено, добавил Груэлл.

Украинская экономика, одна из слабейших в Европе, может сократиться на 15 процентов в текущем году, в результате снижения экспорта стали и химикатов. С начала года валюта станы потеряла более 60 процентов стоимости, что, в свою очередь, подорвало банковскую систему.

Международный валютный фонд, помогающий Украине держаться на плаву благодаря программе stand-by на $16,4 миллиарда, в ноябре заявил, что возобновит кредитование только после президентских выборов 17 января.

UniCredit, BNP Paribas и OTP также являются собственниками ключевых иностранных банков на Украине. При условии поддержки МВФ Украины, они пообещали остаться в стране и капитализировать свои подразделения, чтобы предотвратить банковский кризис.

Груэлл сказал, что перспективы для банковского розничного бизнеса на Украине улучшились, однако банк в любой момент может быть удивлен известием о корпоративных дефолтах.

Raiffeisen не нуждается в привлечении капитала после того, как получил вливания в размере 1,25 миллиарда от родительской компании RZB летом текущего года, отметил Груэлл. В результате коэффициент основного капитала первого уровня банка составил к концу сентября 8,7 процента.

"Посмотрите на наши показатели. Мы чувствуем себя вполне комфортно с таким уровнем, - сказал Груэлл. - Кроме того, у нас нет особенно динамичного роста активов, который мог бы привести к повышению потребности в капитале"

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