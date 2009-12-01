Официальный курс НБУ на 2 декабря

Доллар и евро подросли

Официальный курс НБУ на 2 декабря: 100 USD – 798.9200 грн.; 100 EUR – 1204.2920 грн.; 10 RUR – 2.7382 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 798.9200 (на 1 декабря – 798.7800) 100 EUR – 1204.2920 (на 1 декабря – 1200.0072) 10 RUR – 2.7382 (на 1 декабря – 2.7479)

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