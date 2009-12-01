Официальный курс НБУ на 2 декабря
18:45, 01 декабря 2009Финансы
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Доллар и евро подросли
Официальный курс НБУ на 2 декабря: 100 USD – 798.9200 грн.; 100 EUR – 1204.2920 грн.; 10 RUR – 2.7382 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 798.9200 (на 1 декабря – 798.7800)
100 EUR – 1204.2920 (на 1 декабря – 1200.0072)
10 RUR – 2.7382 (на 1 декабря – 2.7479)
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