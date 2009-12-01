По результатам размещения ОВГЗ в бюджет привлечено свыше 67 млн. грн.

По результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины удалось привлечь 67,331 млн. грн. Об этом говорится в информации Национального банка Украины о предварительных результатах размещения ОВГЗ, которой располагает УНИАН.

В частности, в результате размещения ОВГЗ со сроком погашения 12 мая 2010 года было привлечено 922,670 тыс. грн. под 19% годовых; со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 842,470 тыс. грн. под 19,5%; со сроком погашения 31 октября 2012 года – 65,566 млн. грн. под средневзвешенный уровень доходности 23,86% годовых.

По данным НБУ, Министерство финансов приняло решение сегодня во время 234-го размещения не осуществлять продажу ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 года. Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29 июля 2009 г. №840, средства, привлеченные по результатам 234-го размещения облигаций, должны были быть направлены в Стабилизационный фонд на выполнение Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.