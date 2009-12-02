Цена на золото превысила 1,2 тыс. долл.

Цена на золото на торгах во вторник преодолела очередную рекордную отметку, превысив 1200 долларов за тройскую унцию, на фоне слабеющего доллара и роста цен на сырьевые товары, сообщает агентство РИА Новости.

На торгах во вторник в Нью-Йорке февральский фьючерс на золото вырос в цене на 18,2 доллара, или 1,5%, до 1200,5 доллара за унцию. Спотовая цена на золото также побила рекорд, составив 1199,43 доллара за унцию. Спотовые цены на золото выросли на 35% с начала текущего года.

Инвесторы покупают золото потому, что "в долгосрочной перспективе важным фактором является инфляция, а в кратко- и среднесрочной перспективе - динамика курса доллара", считает аналитик TheBullionDesk.com Джеймс Мур. "Рынок демонстрировал хорошие показатели, и это привлекает на него средства и инвесторов", - сказал Мур.

На торгах во вторник в Нью-Йорке доллар подешевел по отношению к евро на 0,5% - до 1,5081 доллара за евро по сравнению с 1,5005 доллара за евро на торгах в понедельник. Курс доллара к евро снизился в ноябре пятый месяц подряд - на 1,9% - что является самым продолжительным периодом ослабления американской валюты с декабря 2004 года.

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник выросла на 0,7% - до 77,83 доллара за баррель на фоне увеличения спроса на топливо в Китае.