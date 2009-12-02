Цена на золото превысила 1,2 тыс. долл.
Инвесторы говорят об инфляции
Цена на золото на торгах во вторник преодолела очередную рекордную отметку, превысив 1200 долларов за тройскую унцию, на фоне слабеющего доллара и роста цен на сырьевые товары, сообщает агентство РИА Новости.
На торгах во вторник в Нью-Йорке февральский фьючерс на золото вырос в цене на 18,2 доллара, или 1,5%, до 1200,5 доллара за унцию. Спотовая цена на золото также побила рекорд, составив 1199,43 доллара за унцию. Спотовые цены на золото выросли на 35% с начала текущего года.
Инвесторы покупают золото потому, что "в долгосрочной перспективе важным фактором является инфляция, а в кратко- и среднесрочной перспективе - динамика курса доллара", считает аналитик TheBullionDesk.com Джеймс Мур. "Рынок демонстрировал хорошие показатели, и это привлекает на него средства и инвесторов", - сказал Мур.
На торгах во вторник в Нью-Йорке доллар подешевел по отношению к евро на 0,5% - до 1,5081 доллара за евро по сравнению с 1,5005 доллара за евро на торгах в понедельник. Курс доллара к евро снизился в ноябре пятый месяц подряд - на 1,9% - что является самым продолжительным периодом ослабления американской валюты с декабря 2004 года.
Стоимость нефти в ходе торгов во вторник выросла на 0,7% - до 77,83 доллара за баррель на фоне увеличения спроса на топливо в Китае.