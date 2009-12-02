Доллар снижается к евро

Доллар на торгах во вторник продолжил дешеветь к основным валютам на фоне неожиданного роста незавершенных продаж жилья в США и снижения напряженности вокруг долговых проблем государственной компании Dubai World, сообщает РИА Новости.

На торгах во вторник в Нью-Йорке доллар подешевел по отношению к евро на 0,5% - до 1,5081 доллара за евро по сравнению с 1,5005 доллара за евро на торгах в понедельник. Курс доллара к иене увеличился на 0,4% - до 86,74 иены за доллар по сравнению с 86,41 иены за доллар днем ранее. Курс доллара к евро снизился в ноябре пятый месяц подряд - на 1,9% - что является самым продолжительным периодом ослабления американской валюты с декабря 2004 года.

"Эффект новостей из Дубая ослабевает, - заявил валютный стратег BNP Paribas SA Себастьян Гали. - У фондовых рынков было время отыграть снижение, и валютный рынок следует за ними".

Объем незавершенных продаж жилья в США в октябре 2009 года увеличился на 3,7% по сравнению с сентябрем, не оправдав ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение показателя на 0,8%. Рост показателя продолжается уже девятый месяц подряд, что является максимальным периодом увеличения индекса с момента начала его подсчета в 2001 году.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян заявил во вторник, что экономика страны "здорова", несмотря на долговые проблемы одного из эмиратов страны - Дубая, возникшие в связи с техническим дефолтом государственной инвестиционной компании Dubai World.

"Мы хотим успокоить каждого - сегодня наша страна сильнее и лучше, а наша экономика и общество - здоровы", - заявил президент ОАЭ.