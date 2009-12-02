Российская экономика выходит из кризиса быстрее прогноза

Российская экономика выходит из кризиса быстрее, чем предполагали официальные прогнозы - ВВП в 2010 году будет расти опережающими темпами, цены на нефть превысят бюджетный ориентир, а инфляция сохранит тенденцию к замедлению, отметили во вторник участники Российского банковского форума в Лондоне. Однако, по их словам, сохраняются и риски: рост безработицы, чрезмерное укрепление рубля и кредитное сжатие, сообщает РИА Новости.

ЦБ осуществляет ряд мер для их минимизации, в частности, снизив ставку рефинансирования до 9% годовых. Регулятор не исключает ее снижения до конца года, так как помимо стимуляции кредитования, это может помочь в борьбе с валютными спекулянтами.

Участвующие в форуме представители ЦБ и Минэкономразвития РФ выступили с заявлениями об улучшении ряда важных прогнозных показателей на текущий и будущий годы.

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Андрея Клепача, дефицит бюджета в 2009 году может снизиться до 6,2-6,5% ВВП. Ранее вице-премьер, глава Минфина РФ Алексей Кудрин ожидал в 2009 году дефицит бюджета на уровне 6,9% ВВП. Официальный прогноз этого показателя на 2009 год - 8,3% ВВП.

Темпы роста ВВП РФ, напротив, увеличиваются. В четвертом квартале этого года ВВП может вырасти на 2% по отношению к третьему кварталу, сказал Клепач. В третьем квартале рост экономики составил 1,1% ко второму кварталу.

В целом по итогам 2009 года ожидается спад на 8,5-8,7%, зато в 2010 году ВВП РФ, вероятно, вырастет на 2,5-3,0%, считает замглавы Минэкономразвития. Только реализация инвестпрограммы "Газпрома" даст 0,2-0,3% роста ВВП, сказал он. По официальному прогнозу, в 2010 году ВВП вырастет на 1,6%

На экономике благоприятно отразится и подорожание нефти - главного товара российского экспорта. По оценке Минэкономразвития, цена нефти в ближайшую трехлетку составит 65-70 долларов за баррель при официальном прогнозе 58-60 долларов за баррель.

Международные резервы РФ также демонстрируют позитивную динамику - к настоящему моменту они составляют 445 миллиардов долларов против 443,8 миллиарда долларов на 20 ноября, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. До минимума - 380 с небольшим миллиардов долларов международные резервы снижались в феврале этого года, с тех пор они выросли на 62 миллиарда долларов.

Тенденция к снижению инфляции сохраняется, и в первом полугодии 2010 года риски роста цен будут невысокими, отметил Улюкаев. По его словам, в декабре инфляция составит 0,5%, по итогам года - около 9%. В январе 2010 года цены вырастут на 1,5% или чуть меньше, сказал первый зампред ЦБ, напомнив, что в январе этого года рост потребительских цен в РФ составил 2,4%.

Негативом для экономики может стать ожидаемый Минэкономразвития этой зимой значительный рост безработицы среди россиян. Замедлившись в середине года, в октябре безработица вновь начала расти.

Возможный рост безработицы - один из трех краткосрочных и среднесрочных рисков для российской экономики, отметил Клепач, добавив, что работы могут лишиться до 500 тысяч человек. Официальный прогноз МЭР по зарегистрированной безработице на 2010 год - 2,2 миллиона человек.

Безработица приводит к снижению реальных располагаемых доходов населения, и, как следствие, к падению спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, препятствует восстановлению экономики.

Еще один риск, по мнению Клепача - излишнее укрепление рубля. Российская валюта сейчас укрепляется быстрее прогнозов ЦБ, также сказал Улюкаев. По его словам, уже в 2010 году реальный эффективный курс рубля может выйти на докризисный уровень.

Кроме того, в России по-прежнему сохраняется разница в доходности операций в различных валютах, что является основой спекулятивных операций carry trade. Приток спекулятивного капитала - негатив для экономики, поэтому ЦБ планирует в течение года-двух сократить дифференциал процентных ставок между операциями в рублях и основных мировых валютах с нынешних 5-6 до 2-3 процентных пунктов.

В частности, регулятор увеличивает покупки валюты внутри плавающего коридора. Такие интервенции дестимулируют валютные операции, которые вызывают ненужную экономике излишнюю волатильность рубля.

Эффективный механизм противодействия спекулянтам - снижение ставки рефинансирования ЦБ. С апреля она уже снижалась 10 раз и сейчас составляет 9%. Улюкаев не исключил дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2009 году.

Снижение учетных ставок необходимо также для увеличения объемов кредитования экономики - без этого ее быстрый рост невозможен. Проблему кредитного сжатия Клепач назвал третьим риском наряду с ростом безработицы и укреплением рубля. При продолжении стагнации кредитования рост ВВП в 2010 году составит лишь 1,0-1,3%, сказал он.

Кредитование бизнеса может возобновиться уже в первом квартале будущего года, считает Улюкаев. Рост потребительского кредитования ожидается спустя несколько кварталов, полагает он.

В целом в 2010 году рост кредитования может составить 15% в номинальном выражении, ожидает первый зампред ЦБ. Клепач рассчитывает на 15-18%, но основной рост придется на вторую половину года.

Между тем, дела в банковском секторе не так уж плохи, как может показаться. По словам Улюкаева, в 2009 году доля необслуживаемых кредитов могла бы достичь 12%, но фактически не превысит 7%. В 2010 году этот показатель может не превысить 10%.