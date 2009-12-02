Годовая инфляция в зоне евро в ноябре вырастет до 0,6%
09:00, 02 декабря 2009Финансы
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Предварительные данные
По предварительным данным, годовая инфляция в ноябре 2009 года (ноябрь-2009 к ноябрю-2008) в зоне евро будет составлять 0,6%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
В октябре 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне - 0,1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 0,5%.
К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.
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