Годовая инфляция в зоне евро в ноябре вырастет до 0,6%

По предварительным данным, годовая инфляция в ноябре 2009 года (ноябрь-2009 к ноябрю-2008) в зоне евро будет составлять 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне - 0,1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 0,5%.

К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.