ЕС не сумел убедить Пекин в необходимости поднять курс юаня

Обменный курс евро завышен относительно ряда мировых валют. К такому выводу пришли министры финансов стран-членов зоны евро Евросоюза, которые провели в минувший вторник в Брюсселе совместное заседание с представителями Международного валютного фонда (МВФ), сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Выступая после завершения встречи, председатель еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что на ней было признан факт наличия излишне высокого курса евро по отношению к китайскому юаню. "Мы не считаем ситуацию нормальной, когда быстро развивающаяся экономика, подобная китайской, девальвирует свою валюту по отношению к валюте экономической зоны евро, которая демонстрирует менее значительный рост", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Он сообщил, передает ИТАР-ТАСС, что представители стран зоны евро "открыто заявили" китайскому руководству во время состоявшегося в минувшие выходные в Нанкине саммита КНР-ЕС свое недовольство подобной ситуацией. "Мы указали, что желательно увеличение обменного курса юаня относительно евро для того, чтобы сократить существующие глобальные дисбалансы", - заметил он.

Ж.-К.Юнкер отметил, что ревальвация юаня отвечает как интересам зоны евро, так и народа Китая, так как это увеличит покупательную способность китайских потребителей и позволит властям КНР восстановить контроль над монетарной политикой.

При этом он, однако, признал, что представителям Евросоюза на саммите "не удалось убедить Пекин" в необходимости поднять курс юаня по отношению к евро. "Наши китайские друзья видят ситуацию под другим углом", - признался Юнкер.

Обменный курс юаня привязан к доллару США и сейчас повторяет его движение.