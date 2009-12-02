ВБ предоставит Белоруссии заем в 200 млн долл
На смягчение социальных последствий кризиса
Совет директоров Всемирного банка утвердил во вторник антикризисный заем для Белоруссии на 200 млн долл.
Согласно распространенному банком сообщению для печати, цель проекта - "поддержка экономической программы правительства, направленной на смягчение социальных последствий финансового кризиса и продвижение реформ, призванных сделать возможным устойчивое экономическое оздоровление", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Новый заем рассматривался в контексте среднесрочного обзора страновой стратегии Всемирного банка для Белоруссии, рассчитанной на период 2008-2011 гг. Банк, по его словам, решил расширить масштабы финансовой помощи Минску, предусматриваемой этой стратегией, в свете "существенного изменения внешних обстоятельств, а также ускорения темпов структурных реформ в Белоруссии". Что именно подразумевается под изменением внешних условий, в пресс-релизе не уточняется.
У нового заемного проекта ВБ в Белоруссии имеются две основные "опоры". Первое направление работы - укрепление программ социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, второе - поддержка правительственной программы либерализации, включающей меры по расширению частных инвестиций и созданию рабочих мест. Предполагается ослабление инспекционной нагрузки на бизнес, принятие мер в направлении либерализации цен, постепенное упразднение налогов с оборота, подготовка ключевых законодательных инициатив для начала процесса приватизации.