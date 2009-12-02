ВБ предоставит Белоруссии заем в 200 млн долл

Совет директоров Всемирного банка утвердил во вторник антикризисный заем для Белоруссии на 200 млн долл.

Согласно распространенному банком сообщению для печати, цель проекта - "поддержка экономической программы правительства, направленной на смягчение социальных последствий финансового кризиса и продвижение реформ, призванных сделать возможным устойчивое экономическое оздоровление", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Новый заем рассматривался в контексте среднесрочного обзора страновой стратегии Всемирного банка для Белоруссии, рассчитанной на период 2008-2011 гг. Банк, по его словам, решил расширить масштабы финансовой помощи Минску, предусматриваемой этой стратегией, в свете "существенного изменения внешних обстоятельств, а также ускорения темпов структурных реформ в Белоруссии". Что именно подразумевается под изменением внешних условий, в пресс-релизе не уточняется.

У нового заемного проекта ВБ в Белоруссии имеются две основные "опоры". Первое направление работы - укрепление программ социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, второе - поддержка правительственной программы либерализации, включающей меры по расширению частных инвестиций и созданию рабочих мест. Предполагается ослабление инспекционной нагрузки на бизнес, принятие мер в направлении либерализации цен, постепенное упразднение налогов с оборота, подготовка ключевых законодательных инициатив для начала процесса приватизации.