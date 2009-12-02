Новые правила начисления налога на прибыль банков опустошат бюджет

В результате изменения порядка начисления налога на прибыль для банков бюджет не дополучит в текущем году 3,2-3,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой администрации, за январь-октябрь т.г. поступления налогов и платежей от банков, которые администрирует налоговая служба, составили 4,6 млрд. грн., в т.ч., налог на прибыль - 2,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. С принятием Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризис», устанавливается временная норма, согласно которой на период с 1 января 2009 года до 1 января 2011 года (включительно) для банков-резидентов датой увеличения валовых доходов от осуществления кредитных операций является дата получения таких доходов. Доходы от кредитных операций банков, начисленные за период с 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 года (включительно), но не полученные по состоянию на 1 января 2011 года, включаются в состав валового дохода банка на дату их фактического получения.

Указанные нормы будут учитываться по итогам квартала, в котором вступил в действие закон, то есть при составлении декларации за 4-тый квартал, и будут уже легитимны при составлении годовой декларации. То есть, те банки, которые по итогам трех кварталов получили налоговую прибыль, уже по итогам года, с учетом новых норм, могут быть убыточными.