Уманский: Целевые ОВГЗ уже принесли 700 млн. грн.

От размещения целевых облигаций внутреннего государственного займа, средства от которого должны пойти на финансирование Евро-2012, уже привлечено 700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, из указанной суммы уже использовано 80% на реконструкцию «Олимпийского», стадиона «Металлист» и аэропортов.

Как сообщал УНИАН, по результатам вчерашнего размещения ОВГЗ в бюджет Украины удалось привлечь 67,331 млн. грн.

В частности, по информации НБУ, в результате размещения ОВГЗ со сроком погашения 12 мая 2010 года было привлечено 922,670 тыс. грн. под 19% годовых; со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 842,470 тыс. грн. под 19,5%; со сроком погашения 31 октября 2012 года – 65,566 млн. грн. под средневзвешенный уровень доходности 23,86% годовых.

При этом, по данным НБУ, Министерство финансов приняло решение 1 декабря во время 234-го размещения не осуществлять продажу ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 года. Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29 июля 2009 г. №840, средства, привлеченные по результатам 234-го размещения облигаций, должны были быть направлены в Стабилизационный фонд на выполнение Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, 17 ноября т.г. Министерство финансов Украины продало ОВГЗ на общую сумму 322,833 млн. грн.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком обращения девять месяцев и один год в бюджет удалось привлечь 875,570 тыс. грн. и 840,7 тыс. грн. соответственно. Доходность этих бумаг составила 19% годовых.

В результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 31 октября 2012 года и 26 сентября 2012 года в бюджет было привлечено 1,007 млн. грн. и 320,109 млн. грн. соответственно. Доходность бумаг составила 20%.

При этом более 99% размещенных 17 ноября облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по информации экспертов, пришлось на специальные ОВГЗ, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.