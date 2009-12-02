Межбанк: торги по доллару открылись ростом – 8,00/8,02 грн./долл.
11:50, 02 декабря 2009Финансы
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По евро тоже - 12,08/12,12 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0030/8,0250 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2756/0,2764 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0850/12,1200 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,5099/1,5101 долл./евро против вторника - 1,5061/1,5063 долл./евро.
Во вторник Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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