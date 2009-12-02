Межбанк: к 12:00 доллар торгуется на уровне 8,00/8,01 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины к 12:00 торги по доллару США проходили на уровне 8,0020/8,0150 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На рублевом рынке к 12:00 цены снизились до 0,2752/0,2757 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,0650 рублей за доллар (-0,0448).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5099/1,5101 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. На рынке евро-гривня к 12:00 цены ушли вниз – 12,0740/12,0960 грн./евро.