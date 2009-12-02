В Украину не вернулось 1,6 млрд. долл. выручки предприятий-резидентов

Объем валютной выручки предприятий-резидентов, невозвращенной в Украину, сегодня оценивается в 1,6 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя государственной налоговой администрации Украины Наталья РУБАН журналистам в среду.

«У нас сегодня выручка за границей уже 1 млрд. долл. осталась невозвращенной с продлением Минэкономики. 600 млн. долл. – в рамках 90 дней и свыше 90 дней 1 млрд. долл.», - сказала Н.РУБАН.

При этом, по ее словам, выявлены факты невозвращения выручки ликвидированных субъектов хозяйствования. Такие средства уже никогда не вернутся в Украину.

Кроме того, Н.РУБАН сообщила, что ГНАУ инициирует свое вхождение в состав рабочей группы Минэкономики, которая дает разрешение на пролонгацию предельного срока возвращения валютной выручки. Она мотивировала это тем, что Минэкономики предоставляет только контракт, а у ГНАУ есть вся информация о субъекте хозяйственной деятельности, который добивается продления срока возвращения валютной выручки.