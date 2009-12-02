Межбанк: доллар очень близок к 8 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0030/8,0250, к 12:00 цены снизились до 8,0020/8,0150. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9890/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2756/0,2764, а к 12:00 цены снизились до 0,2752/0,2757. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2749/0,2753. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1650 (+0,0552).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5065/1,5105. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0850/12,1200, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0740/12,0960. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 12,0530/12,0860.