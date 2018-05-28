Нововведения НБУ: временная администрация станет редкостью...

Можно сказать однозначно, что благодаря кризису наша банковская система получит качественные и эффективные правила работы временных администраций, и это поможет ей пережить еще не одну волну неприятностей и подтвердить свою живучесть во всей красе.

Подтверждением тому является постановление НБУ (№569 от 29.092009), которое усовершенствует действующий механизм введения временных администраций в коммерческих банках и вносит существенные изменения в Положение о применении Национальным банком мер воздействия за нарушение банковского законодательства (решение НБУ 369 от 28.08.2001 г).

Во многом принятие решения НБУ вызвано внесением изменений в Закон «О банках и банковской деятельности» (закон №1616-VI от 24.07.2009 года). При этом ряд положений документа регулятор расширил и уточнил. Один из самых важных моментов - изменение условий работы временных администраций. Ранее НБУ был ОБЯЗАН ввести временную администрацию в банк, если у него есть хотя бы одна из проблем, которые угрожают потерей платежеспособности. В старом варианте Положения регулятором были перечислены эти моменты, в частности, несоблюдение нормативов ликвидности, невозможность своевременно проводить платежи, неадекватные платежи и ухудшение качества активов. Теперь НБУ ОБЯЗАН вводить временную администрацию только в одном случае - если норматив адекватности регулятивного капитала упал ниже 7%.

***Банки обязаны не допускать падения норматива адекватности регулятивного капитала ниже 10%. По состоянию на 1 октября 2009 года, средний норматив адекватности регулятивного капитала по всем банкам Украины составляет 15,63%. Размер этого показателя во многом зависит от качества кредитного портфеля банка и размера капитала банка.

НБУ также наделен ПРАВОМ, а не вменяется ему в ОБЯЗАННОСТЬ, вводить временную администрацию в коммерческие банки, если имеют место нарушения в деятельности, выписанные в ст. 75 Закона «О банках и банковской деятельности» - утрата платежеспособности. И главное тут то, что данная статья только наделяет правом, а не обязывает к действиям. Фактически аннулировано требование введения временной администрации в коммерческий банк, который не осуществляет своевременно платежи в отношении клиентов, не возвращает депозиты, вымывает активы, проводит убыточную кредитную политику. Теперь Нацбанк вводить или не вводить временную администрацию будет решать с учетом индивидуального подхода, в зависимости от поведения банка на рынке.

Возможно, цель такого нововведения – не допустить в дальнейшем роста числа банков с временной администрацией. Опыт показал, что данная мера не всегда позволяет реанимировать финучреждение, наоборот, ожидаемое банкротство Укрпромбанка свидетельствует, что временная администрация - не панацея. Но это не означает, что НБУ не будет реагировать на проблемы в коммерческих банках, очевидно, в дальнейшем регулятор, в отдельных случаях, будет скорее рекомендовать продажу или реорганизацию банку, чем «временщиков»…

Постановлением НБУ (№569) из Положения (№369) изымается глава «О принудительной реорганизации банка», но при этом расширяется и уточняется механизм этой самой реорганизации – он может быть произведена путем слияния, поглощения, дробления, выделения. Она может производиться как по инициативе собственников, так и временного администратора. Это должно способствовать оперативному решению вопроса.

Между тем, постановлением НБУ расширяются возможности временных администраторов в плане продажи активов банков (в т.ч. недвижимости) с целью возобновления платежеспособности, с чем очень часто «временщики» сталкивались в последнее время. Но не всегда они имели возможность это сделать. Теперь им дан «зеленый свет».

К нововведению можно отнести и главу Положения (№369), в которой выписана процедура передачи активов и обязательств от банка с временной администрации другому банку или санационному банку. Отныне временные администраторы получили право на конкурсной основе осуществлять такую передачу, что позволит избежать многих проблемы с обслуживанием активов и пассивов проблемных банков.

Относительно того, почему такие меры не принимались ранее, можно отметить - задержка оказалась кстати. Если бы их ввели «до того», перевод депозитов Укрпромбанка в Родовидбанк пришлось бы осуществлять на конкурсной основе, а это могло вызвать ряд сложных дискуссий и споров. В будущем если банк Надра захочет перевести свои депозиты в другой банк, то такие действия произвести будет сложнее. Зато ответственность лиц, которые будут принимать подобные решение, будет ужесточена.

На сколько эффективны будут нововведения НБУ, покажет время. Но ясно одно - в ближайшее время банков с временной администрацией не прибавится. У регулятора другие проблемы – что делать с банками, где «временщики» уже введены.

Наталия Щербатюк, аналитик ФК «Фактор» (для УНИАН)