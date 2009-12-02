Минфин 7 декабря предложит правительству проект бюджета-2010

Министерство финансов Украины планирует подготовить к 7 декабря текущего года для рассмотрения в правительстве проект государственного бюджета на 2010 год, откорректированный с учетом изменений прогнозных макропоказателей на основании результатов экономического развития за 9 месяцев 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что документ будет откорректирован с учетом предложений народных депутатов.

В частности, по словам И.УМАНСКОГО, доходы сводного бюджета будут сокращены на 30 млрд. грн., расходы – на 40 млрд. грн. «Есть постановление №1181, где написано, как должны измениться доходы и расходы. Минус 30 доходы, минус 40 – расходы. Это если говорить об общем балансе. Если говорить о документе, то я не уверен, что Верховная Рада ждет именно того, что мы уточним», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что по предложениям депутатов, которые «ведут к несбалансированному увеличению издержек», Минфин и правительство «будут искать свою позицию».

Вместе с тем, на сайте Верховной Рады опубликовано постановление Кабмина №1181 от 29 октября т.г. «О мероприятиях по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году», согласно которому с целью обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Украины в 2010 году Кабмин поручил Министерству экономики уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год с учетом результатов анализа состояния развития экономики за девять месяцев 2009 года.

На основании уточненных макропоказателей Минфину во время доработки ко второму чтению проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» поручено определить доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.