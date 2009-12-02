ГНАУ инициирует расширение своих полномочий в отношении банков

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) инициирует внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности с целью расширить свои полномочия в части получения от банков информации, необходимой для осуществления налогового и валютного контроля.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно деятельности органов государственной налоговой службы)", текст которого размещен на официальном сайте ГНАУ.

Законопроектом также увеличиваются сроки проведения проверок. Проведение плановой или внеплановой выездной проверки может быть приостановлено с дальнейшим возобновлением на неиспользованный срок в случае, если такое проведение невозможно без проверки налогоплательщиков, с которыми проверяемая организация имела правовые отношения. При этом общее время, на которое может быть остановлена проверка, не должно превышать 30 рабочих дней. Остановка плановой или внеплановой проверки прерывает срок проведения проверки. Решение об остановке или возобновлении проверки принимает руководитель налогового органа по письменному представлению лица, проводящего проверку. Возобновление проверки возможно на следующий день после письменного сообщения об этом налогоплательщика.

Законопроектом также снимаются ограничения в части получения органами ГНАУ от Национального банка Украины и коммерческих банков информации, необходимой для налогового и валютного контроля.