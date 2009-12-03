Украина может привлекать более 12 млрд. долл. инвестиций

Уже со следующего года Украина может привлекать более 12 млрд. долл. иностранных инвестиций ежегодно.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию (Укрвнешинвест), об этом заявил советник премьер-министра Украины по иностранным инвестициям Владислав КАСЬКИВ вчера во время презентации Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину «План действий – 2010», разработанной Нацагентством.

В. КАСЬКИВ отметил, что данная Стратегия, которая была недавно рассмотрена на заседании правительства, определяет конкретный план действий и четкие задачи в сфере привлечения инвестиций на ближайшие три года.

Он напомнил, что основой для реализации Стратегии является распоряжение Кабмина «Об инвестиционных проектах, имеющих стратегическое значение для экономического развития государства» (№1432-р от 07.10.2009 г.).

По словам В.КАСЬКИВА, выполнение распоряжения и реализация Стратегии позволят к середине 2010 года сформировать портфель из 10-15 стратегических и 40-50 значительных отраслевых или региональных инвестпроектов общим объемом свыше 12 млрд. долл. США.

Подводя итоги работы новообразованного Национального агентства по иностранным инвестициям и развитию, В. КАСЬКИВ заявил, что правительство приняло решение, которое имеет ключевое значение для выхода Украины из кризиса. «Принципиально новый подход к привлечению прямых иностранных инвестиций предусматривает целевой поиск инвестиций под определенный правительством перечень стратегических проектов. Это дает четкую стратегию развития, формирует задачи всей системе власти и главное - предусматривает достижение определенных целей в установленные сроки. Используя эти принципы, уже в следующем году мы сможем вернуться к показателю инвестиций до кризисного 2008 года», - убежден советник премьер-министра.

Справка УНИАН. Национальное агентство Украины по иностранным инвестициям и развитию (Укрвнешинвест), созданное в январе 2009 года в рамках антикризисных действий правительства, является центральным органом исполнительной власти Украины, который подчинен непосредственно Кабинету министров и имеет специальный статус как единственная контактная точка для всех иностранных инвесторов.