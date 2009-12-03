S&P говорит о дефиците финансирования в Европе

По прогнозу кредитного рейтингового агентства Standard & Poor`s компаниям Западной Европы грозит дефицит финансирования в размере $1,5 триллиона в будущем году, когда центробанки свернут антикризисные программы, а расточительные правительства во всем мире начнут удерживать значительную часть доступного капитала, сообщает 2 декабря Daily Telegraph.

"На горизонте видна явная угроза", - заявил Блез Гангуин (Blaise Ganguin), возглавляющий в S&P европейский отдел.

Около 75 компаний, достаточно больших, чтобы иметь рейтинги агентства, в 2010 году, вероятно, объявят себя неплатежеспособными в результате постоянно накапливающихся последствий кризиса. В этом году уровень дефолтов достиг пика, близкого к 13%, впервые с тех пор как S&P начало собирать такие данные.

Дефицит финансирования увеличит стоимость заимствований для компаний еще на 75 базисных пунктов и увеличит риск нехватки ресурсов в компаниях малого бизнеса.

Гангуин заявил, что капиталовложения в уязвимых секторах, таких как автопром, производство мебели для жилых помещений и лесное хозяйство, вероятно, снизится на 50%, поскольку они не могут справиться с избыточными мощностями. "Это огромные цифры, - подчеркнул он. - Это явно затормозит восстановление экономики".

S&P подчеркнуло, что наибольшее беспокойство вызывает "ужасающее состояние" компаний автопрома и поставщиков этой отрасли. По прогнозу агентства, после прекращения стимулирующих программ продажи автомобилей упадут в будущем году на 10-20%. "В Европе будет множество пустых автозаводов", - отмечает S&P.