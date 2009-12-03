Обама проведет конференцию по экономическому росту

Конференция по экономическому росту и созданию рабочих мест в США пройдет в четверг в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает РИА Новости.

"В то время, когда экономика переживает не лучшие дни, мы принимаем к рассмотрению все идеи, которые смогли бы ускорить экономический рост и создать больше рабочих мест в стране. На форуме в следующем месяце я надеюсь услышать от представителей малого бизнеса, крупных компаний и простых американцев идеи о том, как нам повысить эффективность нашего сотрудничества", - приводит пресс-служба заявление президента Барака Обамы.

Как отмечается в сообщении, конференция "предоставит возможность для президента и экономической команды встретиться с лучшими менеджерами американских компаний, представителями малого бизнеса, финансовыми экспертами", чтобы обсудить способы упрочить экономический рост и "вернуть на рабочие места безработных американцев".

Безработица, достигшая рекордного уровня в 10,2%, остается главной головной болью администрации США. Экономическая команда Обамы признается, что не может справиться с ростом безработицы, даже несмотря на рост остальных экономических показателей.