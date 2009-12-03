ЕС создает нового регулятора в сфере финуслуг

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС согласовал в целом пакет законодательства о создании новых регуляторов в сфере финансовых услуг.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено вчера на заседании совета.

Министры, в частности, согласовали проект законодательства относительно создания Европейской банковской администрации, Европейской администрации в сфере страхования и деятельности пенсионных фондов и Европейской администрации безопасности и рынков, которые должны стать составляющими органами в Европейской системе финансового надзора.

Совет министров также поручил председательству в Европейском Союзе начать переговоры с Европейским парламентом о рассмотрении пакета законодательства в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Совет министров также достиг согласия относительно проекта регулирования о Европейском бюро системных рисков.

Еврокомиссия одобрила проект законодательного пакета по созданию новых органов финансового надзора в ЕС 23 сентября.

Предусмотрено, что Европейское бюро системных рисков будет мониторить и оценивать стабильность финансовой системы в целом.

В свою очередь, Европейская система финансового надзора будет заниматься наблдюдением за отдельными финансовыми институциями и состоять из представителей национальных финансовых регуляторов.

Три администрации, которые создаются в рамках Европейской системы финансового надзора, должны обеспечивать применение национальными наблюдательными органами стандартов ЕС в своей практике, в частности, путем разработки обязательных технических стандартов, необязательных рекомендаций, которые могут использоваться национальными наблюдательными органами в отдельных случаях.

Кроме того, к задачам администраций отнесена координация анализа рисков, участие в работе национальных наблюдательных органов в статусе наблюдателей для выявления возможных недоработок в применении европейского законодательства, содействия тренингу персонала национальных наблюдательных органов.

Администрации также получат полномочия по надзору за рейтинговыми агентствами.

В то же время, полномочия администраций не должны влиять на вопросы, принадлежащие к сфере бюджетной ответственности стран-членов ЕС, таких как решения относительно рекапитализации банков.

Европейский совет (саммит голов государств и правительств стран-членов ЕС) на заседании 19 июня поддержал одобренные Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС предложения Еврокомиссии относительно усиления системы финансового надзора.