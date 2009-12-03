Евро растет по отношению к доллару и иене

Котировки единой европейской валюты на торговой сессии в четверг 3 декабря растут и по отношению к американскому доллару, и по отношению к японской иене. Евро пользуется спросом на фоне новых признаков восстановления мировой экономики, сообщает k2kapital.

Ощутимую поддержку оказывает евро обстановка, которая сложилась сегодня на азиатских биржевых площадках. Фондовые рынки региона в большинстве демонстрируют рост основных индексов на фоне роста цен на сырье и корпоративных новостей. Кроме того, инвесторы настроены достаточно оптимистично в отношении предстоящей публикации данных о розничных продажах в Европе, сокращение которых, по оценкам аналитиков, замедлилось.

Евро также выглядит весьма привлекательно на фоне спекуляций о том, что Европейский Центробанк на сегодняшнем заседании во Франкфурте объявит о планах по сворачиванию программы экстренного кредитования, сохраняя при этом учетную ставку на низком уровне. На этом фоне сегодня за один евро предлагают уже $1,5094 против $1,5044 накануне.

Иена слабеет по отношению к евро уже третий день подряд, сегодня деньги страны "восходящего солнца" дешевеют по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам. К евро котировки иены "просели" со 131,46 иены/евро накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке до 132,64 иены/евро, к доллару – с 87,38 иены/доллар до 87,89 иены/доллар.