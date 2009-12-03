Главный кредитор Dubai World - Королевский банк Шотландии

Общая фактическая задолженность Dubai World перед британскими банками составляет около 5 млрд долл, что определяет финансовые институты Великобритании в качестве одного из крупнейших в мире кредиторов этого инвестиционного фонда Дубая, оказавшегося на грани банкротства, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Главным британским кредитором Dubai World, как сообщила сегодня газета Financial Times, является Королевский банк Шотландии, предоставивший инвестиционному фонду "ссуду" в размере от 1 млрд до 2 млрд долл. Далее по убыванию в этом списке значатся банки HSBC, Standard Charted и Lloyds.

Наибольшая часть британских кредитов Dubai World, передает ИТАР-ТАСС, была предоставлена "все еще функционирующим частям" этого инвестиционного фонда, что обнадеживает акционеров указанных британских банков.