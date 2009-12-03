Госдолг Украины достиг 35,2 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 281 млрд. 265 млн. 275,52 тыс. грн., или 35 млрд. 158 млн. 159,45 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на 30 сентября 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 184 млрд. 941 млн. 148,64 тыс. грн. (65,75% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 23 млрд. 117 млн. 643,58 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 96 млрд. 324 млн. 126,88 тыс. грн. (34,25%), или 12 млрд. 040 млн. 515,87 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец октября т.г. составил 205 млрд. 040 млн. 332,93 тыс. грн. (72,9%), или 25 млрд. 630 млн. 041,62 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 121 млрд. 368 млн. 950,23 тыс. грн. (43,15%), или 15 млрд. 171 млн. 118,77 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 83 млрд. 671 млн. 382,70 тыс. грн. (29,75%), или 10 млрд. 458 млн. 922,85 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 76 млрд. 224 млн. 942,59 тыс. грн. (27,10%), или 9 млрд. 528 млн. 117,83 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 572 млн. 198,41 тыс. грн. (22,6%), или 7 млрд. 946 млн. 524,81 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 12 млрд. 652 млн. 744,18 тыс. грн. (4,5%), или 1 млрд. 581 млн. 593,02 тыс. долл.

На протяжении января-октября 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91 млрд. 854 млн. 888,70 тыс. грн. (48,50%), в основном, за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы стенд-бай в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 35 млрд. 345 млн. 848,44 тыс. грн. (41,09%), государственный внутренний долг – на 39 млрд. 004 млн. 835,11 тыс. грн. (87,32%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд. 504 млн. 205,15 тыс. грн. (29,81%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».