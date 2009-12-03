Межбанк: Торги по доллару открылись 7,99/8,01 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9930/8,0170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2735/0,2744, котировки по евро-гривне составили 12,0835/12,1225. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,5118/1,5120 (среда - 1,5099/1,5101).

В среду, 2 декабря, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,9900.