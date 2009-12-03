Путин: пик экономического кризиса преодолен

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что пик экономического кризиса преодолен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Можно сказать с большой долей уверенности, что пик кризиса преодолен, хотя турбулентные явления в мировой экономике и, как следствие, в российской, еще сохраняются», - сказал В.ПУТИН.

«Но в целом позитивные тенденции сегодня дают о себе знать, они проявляют себя отчетливо», - добавил он.

В то же время В.ПУТИН сообщил, что спад ВВП в России в 2009 году составит до 8,7%, а падение в промышленности - до 13%.

По его словам, инфляция в РФ в 2009 году может быть ниже 9%.

В.ПУТИН заверил, что, несмотря на экономический кризис, реальные доходы населения в России удалось сохранить практически на уровне 2008 года.

«У нас возросла реальная пенсия - плюс 13-14%, а реально располагаемые доходы населения - 0,4%, то есть практически по нулям. Это практически «средняя по больнице», но, тем не менее, мы сохранили средний показатель реальных располагаемых доходов населения», - сказал В.ПУТИН.

Также он сообщил, что в России рекордными темпами растет рождаемость, и это говорит о том, что люди верят в позитивное развитие страны.

«Что у нас происходит сегодня? У нас рекордными темпами растет рождаемость: она будет свыше 3%, и падает смертность», - сказал В.ПУТИН.