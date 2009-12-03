Банк «Надра» реструктуризирует еврооблигации на 175 млн. долл.

Банк «Надра» 24 ноября договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В результате переговоров банка «Надра» с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации.

Согласительное решение состоит из трех частей: частичная, ограниченная по сумме единовременная выплата; списание части долга; выпуск новых облигаций с длительным сроком погашения на оставшуюся часть кредита с определенным льготным периодом.

По информации банка «Надра», советником данного соглашения о реструктуризации еврооблигаций выступил инвестиционный банк UBS. Детальные условия соглашения сторонами не разглашаются.

В сообщении отмечается, что для окончания процесса реструктуризации внешней задолженности банка «Надра» осталось достичь договоренности с Комитетом кредиторов. «Работа в этом направлении на сегодняшний день продолжается», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов Украины до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение Совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

17 ноября директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ сообщил, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра», по состоянию на 1 июля 2009 г., являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 г. введена временная администрация.