Акциз на сигареты не повысят

Парламент отклонил закон о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия

Киев. 3 декабря. УНИАН. Верховная Рада Украины отклонила закон "О внесении изменений в законы Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О ставках акцизного сбора на табачные изделия".

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не проголосовал за принятие данного закона в новой редакции с частичным учетом предложений Президента. За это решение проголосовали лишь 211 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент не голосовал за преодоление вето главы государства. В таком случае закон считается отклоненным.

Законом предлагалось с дня его опубликования увеличить ставки акцизного сбора в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) на сигары и сигареты с фильтром на 20 грн., соответственно, за 100 и 1000 штук, на сигареты без фильтра, папиросы и табак для курения на 9 грн., соответственно, за 1000 штук и 1 кг, на табак и его заменители на 6 грн. за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак на 2,5 грн. за 1 кг, а в процентах к обороту реализации товара (продукции) – на 16%, а также повысить размер минимального налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное наименование сигарет без фильтра, папирос с 50 грн. до 62 грн. за 1000 штук, сигарет с фильтром – с 100 грн. до 130 грн. за 1000 штук.

Данный закон был принят Верховной Радой Украины 22 октября 2009 года, но 11 ноября Президент возвратил его со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом.