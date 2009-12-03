Межбанк: к 12:00 котировки по доллару 7,99/8,00 грн./долл.
12:50, 03 декабря 2009Финансы
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По евро - 12,07/12,09 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9930/8,0170, к 12:00 сузился спрэд - 7,9970/8,0055 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2735/0,2744, а к 12:00 цены снизились до 0,2733/0,2738. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 29,2550 (+0,0900).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5118/1,5120, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 12,0835/12,1225, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0780/12,0960.
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