ПУМБ предложил реструктуризацию еврооблигаций на 275 млн. долл.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) предложил реструктуризацию держателям еврооблигаций на сумму 275 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

ПУМБ предлагает перенести срок погашения еврооблигаций с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года при увеличении ставки доходности до 11% с 9,75%.

Предложение по реструктуризации подлежит утверждению 75% держателей еврооблигаций (кворум - две трети всех владельцев) на заседании 15 декабря в Лондоне.

Кроме того, предлагается установить ежеквартальную выплату купона вместо полугодичного.

Также ПУМБ готов выплатить 8% суммы основного долга по еврооблигациям тем их держателям, которые согласятся на реструктуризацию до 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2007 года ПУМБ разместил трехлетние еврооблигации на сумму 150 млн. долл. по ставке 9,75%, 11 мая доразместил еще на 125 млн. долл.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,940 млрд. грн., обязательства – 14,958 млрд. грн., собственный капитал – 2,908 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

9 месяцев т.г. ПУМБ закончил с убытком 581 млн. грн. против 93 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии 2009 года банк получил убыток в размере 604,127 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.