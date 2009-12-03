В ноябре Фонд гарантирования вкладов увеличился на 43 млн. грн.

За ноябрь размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличился на 43 млн. грн. и, по состоянию на 1 декабря т.г., Фондом было аккумулировано 4,226 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН..

Согласно предоставленной информации, за прошлый месяц количество участников Фонда увеличилось на 2 банка – до 175, количество временных участников сократилось с 11 до 9.

По данным Фонда, 20 ноября завершился срок выплат вкладчикам АКБ «Европейский» и банка «Национальный стандарт».

«Вкладчикам, которые не обратились за получением гарантированной суммы возмещения в банки - агенты Фонда, выплаты будут осуществляться Фондом путем перевода средств по индивидуальным письменным обращениям вкладчиков в Фонд», - говорится в сообщении. При этом указывается, что гарантированную сумму возмещения можно получить на протяжении 3 лет со дня ликвидации банка.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.