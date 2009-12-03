Рада решила выделить на борьбу с гриппом 200 млн. грн.

16:17, 03 декабря 2009
Финансы
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Закон принят в первом чтении...

ВР приняла в первом чтении законопроект о выделении 200 млн. грн. на борьбу с гриппом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». (О финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией гриппа).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 416 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено выделение Министерству здравоохранения 100 млн. грн. на мероприятия по предотвращению распространения и лечения гриппа A/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний. Кроме того, предусмотрено выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий из предотвращению распространения и лечения гриппа A/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний в сумме 100 млн. грн.

Источником покрытия указанных расходов является поступление от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году, которые частично будут засчитываться в общий фонд государственного бюджета Украины.

На заседании парламента министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ отметил, что для того, чтобы удержали и исправили ситуацию”, до марта необходимо 3 млрд. 852 млн. грн. По его словам, предусмотренных 200 млн. грн. хватит на приобретение 1,5 млн. доз вакцины от гриппа для детей и беременных.

На заседании парламента представители фракции БЮТ предложили увеличить сумму на борьбу с гриппом и ОРЗ до 608 млн. 216 тыс. грн.

Как отметил заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК, НБУ готов выделить такую сумму на эти цели. В результате народные депутаты приняли решение до завтра доработать данный законопроект ко второму чтению, учтя предложения народных депутатов, в частности и об увеличении суммы расходов. За данное решение проголосовал 241 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Партии регионов не голосовала за данное решение.

Как уже собщалось, сегдня также Верховная Рада Украины отклонил закон, которым предусматривалось выделение из государственного бюджета 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент во второй раз рассматривал закон “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” с предложениями Президента.

26 ноября Верховная Рада уже пробовала преодолеть вето главы государства на данный закон, однако не смогла этого сделать и направила его на доработку.

Сегодня депутаты также не смогли преодолеть вето, поскольку за это проголосовали 227 народных депутатов из 300, необходимых для принятия решения.

Таким образом, закон считается отклоненным.

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