Межбанк закрылся снижением доллара

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9930/8,0170, к 12:00 сузился спрэд – 7,9970/8,0055. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9820/7,9965 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2735/0,2744, а к 12:00 цены упали до 0,2733/0,2738. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2729/0,2733. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1402 (-0,0248).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5045/1,5130. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0835/12,1225, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0780/12,0960. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 12,0735/12,0960.