Главой набсовета банка «Таврика» стал экс-предправления "Укрэксимбанка"

Главой наблюдательного совета банка «Таврика» вместо Сергея ЦЮПКО назначен Александр СОРОКИН (в 1995-2005 гг. занимал должность председателя правления "Укрэксимбанка").

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, решение принято на собрании акционеров банка 30 ноября т.г.

Кроме того, из состава НС были выведены Александр БАКАЕВ и Елена ВОЛОШКО, членами НС назначены Оксана КУЗНЕЦОВА и Андрей ГУСЕВ.

Справка УНИАН. ПАО "Банк "Таврика" создано в 1991 г.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 2 млрд. 207 млн. 516 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 985 млн. 258 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1 млрд. 865 млн. 757 тыс. грн., собственный капитал – 222 млн. 258 тыс. грн., уставный капитал - 160 млн. грн.

Банк в январе-сентябре 2009 г. получил прибыль 75 тыс. грн.

Согласно данным банка, на 1 октября 2009 года его акциями владели: ЗАО «Торговый дом «Артбухта» (прямое участие – 6,2%, опосредованное – 5,64%), ЗАО «Крымспецсервис» (прямое участие – 6,18%, опосредованное – 5,64%), Александр БАКАЕВ (прямое участие – 7,25%, опосредованное – 12%), Анатолий КОБЕЦ (прямое участие – 6,75%, опосредованное – 12,49%).