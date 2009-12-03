Зарегистрирован проект постановления об увольнении Стельмаха

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины (НБУ) в связи с окончанием срока полномочий.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года по представлению Президента Украины.