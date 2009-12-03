ВБ увеличивает кредитование Белоруссии в 2,5 раза

Всемирный банк готов увеличивать кредитование Белоруссии для поддержки структурных реформ, сказал в четверг глава отделения банка в Украине, Белоруссии и Молдове Мартин Райзер.

Всемирный банк в последнее время увеличил другие кредиты Белоруссии, удвоив до $400 миллионов программу финансирования в 2008-2011 годах.

"Сейчас сумма ежегодного финансирования увеличивается со $100 миллионов до более чем $250 миллионов", - сказал Райзер журналистам.

В среду Всемирный банк одобрил заем Минску на $200 миллионов на цели развития по поддержке структурных реформ.

По словам Райзера, этот кредит поступит в Белоруссию в течение недели и в дополнение к этой программе банк рассматривает возможность предоставить Минску еще один заем на цели развития минимум на $100 миллионов.

Он сказал, что банк одобряет недавние решения правительства по введению свободных розничных цен, налоговые реформы и сокращение административного вмешательства в деятельность предприятий.

Международные финансовые организации, включая МВФ, критиковавшие власти за чрезмерное вмешательство в экономику, в последнее время на фоне сближения Минска с Западом поменяли свое отношение к Белоруссии и регулярно хвалят страну за усилия в области либерализации.

МВФ, который открыл Белоруссии кредитную линию на $3,63 миллиарда и уже выделил более $2,0 миллиардов, ранее говорил, что одобрит до конца декабря предоставление Минску очередного транша кредита около $700 миллионов.

На следующий год Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Белоруссии до 2,0 процентов по сравнению с правительственным прогнозом на 11-13 процентов и ростом в предыдущие годы более чем на 10 процентов.

"Мы очень осторожны, делая наши прогнозы, и нам всегда приятно, когда Белоруссия достигает лучшего результата чем мы прогнозируем", - сказал Райзер.

По итогам десяти месяцев белорусский ВВП снизился на один процент и банк ожидает, что правительство сможет удержать спад на таком же уровне до конца года, передает Рейтер.