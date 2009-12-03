Трише: ЕЦБ начинает отмену антикризисных мер

Европейский центробанк решил начать отмену некоторых антикризисных мер, предпринятых им ранее для поддержания экономики еврозоны, сказал президент ЕЦБ Жан-Клод Трише.

На пресс-конференции он заявил, что банк принял решение провести последнюю шестимесячную операцию рефинансирования 31 марта, и подтвердил, что 12- месячная операция рефинансирования в декабре будет последней. Трише также сказал, что ЕЦБ будет применять ставку по этому тендеру к последующим более краткосрочным тендерам.

"Улучшение условий на финансовых рынках указывает на то, что не все наши меры необходимы в той же степени, что и в прошлом, - сказал Трише. - Мы решили, что ставка по последней 12-месячной операции рефинансирования 16 декабря будет закреплена как минимальная процентная ставка покупателя по другим операциям рефинансирования в течение времени действия таких операций".

Ранее ЕЦБ сообщил, что сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне седьмой месяц подряд, как и ожидалось.

ЕЦБ также повысил прогноз роста экономики еврозоны в следующем году. Однако средняя оценка инфляции в 2011 году пока ниже ориентировочного уровня в 2 процента - регуляторы ожидают, что рост цен достигнет 0,8-2,0 процента.

Центробанк предполагает, в 2010 году рост экономики еврозоны составит 0,1-1,5 процента. В сентябрьском прогнозе говорилось, что ВВП зоны евро в этот период может как снизиться на 0,5 процента так и вырасти на 0,9 процента.

ЕЦБ также уточнил прогноз падения экономики в 2009 году, сообщив, что ВВП упадет на 3,9-4,1 процента, тогда как в сентябре предсказывал снижение на 3,8-4,4 процента.

"Некоторые из факторов, поддерживающих экономику в настоящем, имеют временную природу, - заявил Трише. - Управляющий совет ожидает, что экономика еврозоны в 2010 году будет расти умеренными темпами, признавая, что процесс восстановления будет неравномерным и что прогноз остается крайне неопределенным".

Ожидается, что банк не начнет повышать ключевую ставку до конца следующего года.

Инфляционный прогноз на 2010 год тоже был пересмотрен. ЕЦБ полагает, что рост цен составит от 0,9 до 1,7 процента, тогда как в сентябре он прогнозировал их повышение на 0,8-1,6 процента, передает Рейтер.