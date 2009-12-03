Суд не удовлетворил иск Счетной палаты к Тимошенко

Сегодня, 3 декабря, Печерский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска Счетной палаты к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и Кабинету Министров Украины о защите деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на представителя премьер-министра в суде Елену ИСАЕВСКУЮ.

Как сообщалось, 7 октября председатель Счетной палаты с парламентской трибуны заявил о нецелевом использовании средств государственного бюджета. Комментируя эту информацию, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Счетная палата выполняет политический заказ Партии регионов.