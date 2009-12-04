ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 1%

Европейский Центробанк (ЕЦБ) в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне в 1%, говорится в заявлении банка, сообщает РИА Новости.

Последний раз ЕЦБ менял ключевую ставку 7 мая, когда она была снижена на 0,25 процентного пункта - до нового исторического минимума в 1%.

Решение о сохранении ставки на существующем уровне, принятое в ходе собрания совета управляющих ЕЦБ, совпало с ожиданиями аналитиков.

По мнению экспертов, сохранение базовой процентной ставки отражает стремление ЕЦБ продолжить политику помощи европейским банкам и интенсификации финансовых потоков в еврозоне. Кроме того, эксперты считают, что решение руководства Европейского Центробанка также было вызвано продолжающимся ухудшением ситуации на рынке труда и кредитования на фоне укрепления евро к ведущим мировым валютам, в частности, доллару США.

Аналитики ожидают, что позднее в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сделает официальное заявление о свертывании программы предоставления льготных кредитов. Тем не менее, как отмечают эксперты, руководство европейского ЦБ в ближайшее время вряд ли прибегнет к наиболее жесткой мере стимулирования - увеличению процентной ставки, так как это может привести к дальнейшему удорожанию евро по отношению к доллару, что повлечет за собой снижение объемов европейского экспорта.

В ноябре ЕЦБ уже заявлял о своих планах по свертыванию программ льготного кредитования, в которые, в частности, входит постепенный вывод ликвидности, "наводнившей" банки Европы в результате проведения Центробанком зоны евро программ финансовой помощи, однако конкретные сроки и детали сокращения финансирования не сообщались.