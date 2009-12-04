Евро крепнет к доллару

Евро укрепляется к доллару на торгах в четверг после решения Европейского Центрального банка (ЕЦБ) оставить базовую процентную ставку на исторически минимальном уровне в 1%, свидетельствуют данные бирж, сообщает РИА Новости.

Евро ранее в ходе торгов приближался к максимальной за 16 месяцев отметке по отношению к доллару, когда глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сообщил, что Центробанк намерен в краткосрочной перспективе сохранить меры по поддержке экономики, однако признал, что они уже не представляют такой необходимости, как раньше, вследствие чего дальнейшие действия регулятора по экономическому стимулированию будут не столь интенсивными.

Европейская валюта на торгах в Нью-Йорке в четверг подорожала к американской до 1,5071 доллара за евро с 1,5044 накануне. Ранее в этот же день евро достигал отметки в 1,5141 доллара. Максимальный с августа 2008 года показатель в 1,5144 доллара за евро был достигнут 25 ноября.

Японская валюта торгуется к доллару на уровне 88,25 иены за доллар против 87,38 иены в среду.

Центробанк РФ увеличил официальный курс евро с 4 декабря на 36,93 копейки - до 44,1945 рубля. Курс доллара ЦБ с 4 декабря вырос на 18,67 копейки и составляет 29,2427 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, увеличилась на 27 копеек и составила 35,97 рубля против 35,70 рубля в среду.