Тейшейра: Руководство Украины не выполняет обязательств перед ЕС

Председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что руководство государства не выполняет обязательства перед Европейским Союзом в вопросе проведения реформ.

Об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в интервью Би-Би-Си накануне саммита Украина–ЕС.

Он напомнил, что сразу после Помаранчевой революции главные украинские руководители заявляли о необходимости конституционной реформы, чтобы лучше очертить полномочия разных ветвей власти, но никакого продвижения в этом направлении не было достигнуто.

Представитель Евросоюза также указал на отсутствие реформ в экономике, которые уменьшали бы бюрократические препятствия для ведения бизнеса, и отсутствие попыток диверсифицировать украинскую экономику, которая оказалась зависимой от нескольких энергорасходных и уязвимых от международных кризисов отраслей.

Ж.ТЕШЕЙРА также заявил, что не видит у украинской власти стремления к борьбе с коррупцией.