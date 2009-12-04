Bank of America разместил ценные бумаги на 19,3 млрд. долл.

Bank of America привлек вчера $19,3 млрд. в ходе крупнейшего в США с 2000 г. размещения акций, осуществленного публичной компанией. Банк реализовал 1,286 млрд. специальных бумаг, каждая из которых состоит из одной депозитарной расписки и одного варранта и может быть конвертирована в одну обыкновенную акцию, по цене $15 за штуку, сообщает k2kapital.

Компания планирует использовать полученные средства для того, чтобы расплатиться с долгами и освободиться от правительственных ограничений, наложенных после получения BofA средств в рамках программы помощи банкам. Кредитные организации, брокерские компании и страховщики по всему миру привлекли на рынках $1,5 трлн. для укрепления капитала после начала крупнейшего финансового кризиса со времен Великой Депрессии и списания $1,7 трлн. в виде кредитных потерь.

В мае Bank of America привлек $13,5 млрд. путем выпуска 1,25 млрд. обыкновенных акций, реализованных по цене $10,77, в ответ на результаты правительственных стресс-тестов и чтобы смягчить последствия финансовых потерь, связанных с поглощением Merrill Lynch Co. Теперь банк намерен избавиться от активов стоимостью $4 млрд., а части сотрудников вместо годовых бонусов вручить акции на общую сумму $1,7 млрд. Ранее на балансе BofA имелось $26,2 млрд. наличными. Таким образом, с учетом привлеченных в результате допэмиссии средств, BofA соберет необходимую сумму для погашения задолженности перед федеральными властями в размере $40 млрд.

Акции Bank of America упали сегодня на 0,8% до $15,64. Майкл Майо (Michael Mayo) из Calyon Securities USA Inc. повысил прогноз по их росту в ближайшей перспективе до $19 с $12.